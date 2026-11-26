{"_id":"6b07a5175a586675680f56ff","slug":"video-saltanapara-gakasha-ka-mamal-ma-aarapa-mathabhaugdha-ma-garafatara-palsa-ka-javab-fayaraga-ma-para-ma-lga-gal-2026-11-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"सुल्तानपुर: गोकशी के मामले में आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार, पुलिस की जवाबी फायरिंग में पैर में लगी गोली","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बंधुआकलां थाना क्षेत्र के पड़वापुर गांव के पास बुधवार देर रात पुलिस मुठभेड़ में गोकशी के मामले में वांछित आरोपी समीर घायल हो गया। पुलिस की गोली उसके पैर में लगी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है। आरोपी के कब्जे से गोकशी में प्रयुक्त होने वाला चापड़, रस्सी और एक तमंचा बरामद हुआ है। पुलिस के मुताबिक, बंधुआकलां थाने में 22 नवंबर को गोहत्या निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इसमें अमेठी जिले के मुसाफिरखाना थाना क्षेत्र के तकिया जमुवारी निवासी समीर पुत्र फैयाज उर्फ कल्लू वांछित था। बुधवार देर रात अलीगंज चौकी क्षेत्र के पड़वापुर गांव के पास नहर पटरी पर पुलिस ने उसे घेर लिया। इस दौरान हुई मुठभेड़ में गोली लगने से वह घायल हो गया। उसके पास से .315 बोर का तमंचा, एक जिंदा और एक खोखा कारतूस भी बरामद हुआ है। सीओ राघवेंद्र सिंह के अनुसार, गिरफ्तार समीर का आपराधिक इतिहास भी लंबा है। उसके खिलाफ अमेठी और सुलतानपुर जिले के विभिन्न थानों में एनडीपीएस एक्ट, आयुध अधिनियम, गोवध निवारण अधिनियम और गैंगस्टर एक्ट के कुल 11 मुकदमे दर्ज हैं। मुठभेड़ के संबंध में बंधुआकलां थाने में जानलेवा हमले और आर्म्स एक्ट की धाराओं में भी प्राथमिकी दर्ज की गई है।

... और पढ़ें