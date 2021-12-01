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जिले में 48 गैस एजेंसियों के माध्यम से करीब 5.59 लाख उपभोक्ताओं को गैस की आपूर्ति की जा रही है। शहर के नए विकसित इलाकों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार नए कनेक्शन की मांग कर रहे हैं। एजेंसी संचालकों के मुताबिक, पीएनजी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मार्च 2026 से घरेलू गैस कनेक्शन जारी करने की प्रक्रिया बंद है। जिले में भी पीएनजी की शुरुआत नहीं हुई है। कनेक्शन के लिए एजेंसियों पर पहुंचने वाले लोगों को पोर्टल बंद होने या उच्च स्तर से रोक होने की बात कहकर लौटा दिया जाता है।छोटे सिलिंडर की कीमत भी अधिकनया घरेलू कनेक्शन नहीं मिलने से जरूरतमंद परिवारों को खाना पकाने के लिए छोटे या व्यावसायिक सिलिंडर का सहारा लेना पड़ रहा है। घरेलू सिलिंडर की कीमत 996.50 रुपये है, जबकि पांच किलो का सिलिंडर 823 रुपये और 10 किलो का सिलिंडर 1,650 रुपये में मिल रहा है। वहीं, 19 किलो का व्यावसायिक सिलिंडर 2,988 रुपये में मिल रहा है। ऐसे में परिवारों का रसोई बजट प्रभावित हो रहा है।कई महीनों से लगा रहे एजेंसियों के चक्करशहर के विवेक नगर निवासी राजेंद्र कुमार ने बताया कि नए कनेक्शन के लिए कई महीनों से एजेंसी और पूर्ति विभाग के चक्कर लगा रहे हैं। हर बार पोर्टल बंद होने और ऊपर से रोक होने की बात कहकर लौटा दिया जाता है। निरालानगर निवासी गीता देवी ने बताया कि कनेक्शन नहीं मिलने से छोटे सिलिंडर से काम चलाना पड़ रहा है। इसकी कीमत अधिक होने से घर का बजट बिगड़ रहा है।रोजाना पहुंच रहे चार-पांच आवेदकजिला एलपीजी वितरक एसोसिएशन के अध्यक्ष जियाउल हसनैन ने बताया कि रोजाना चार-पांच लोग नए कनेक्शन के लिए एजेंसियों पर पहुंच रहे हैं। उपभोक्ताओं के दबाव पर उनके आवेदन रख लिए जाते हैं। प्रक्रिया शुरू होते ही आवेदकों को सूचना दी जाएगी। एसोसिएशन के सचिव विनोद राना ने बताया कि नए कनेक्शन शुरू कराने सहित अन्य समस्याओं के समाधान के लिए 26 अक्तूबर को दिल्ली में एलपीजी वितरकों ने धरना-प्रदर्शन किया था। इसके बावजूद मंत्रालय की ओर से कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिया गया है।मंत्रालय के निर्देश पर ही मिलेंगे नए कनेक्शनऑयल कंपनी के डीएनओ विशाल कुमार ने बताया कि नए घरेलू गैस कनेक्शन जारी करने पर रोक का निर्णय पेट्रोलियम मंत्रालय ने लिया है। मंत्रालय से निर्देश मिलने के बाद ही प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। फिलहाल एजेंसियों से छोटे सिलिंडर भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं।सिलिंडरों की कीमत14.2 किलो (घरेलू) : 996.50 रुपये10 किलो : 1,650 रुपयेपांच किलो : 823 रुपये19 किलो (व्यावसायिक) : 2,988 रुपये