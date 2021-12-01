Sultanpur News: बेकाबू एसयूवी की चपेट में आने से किशोरी घायल
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Thu, 26 Nov 2026 12:28 AM IST
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कूरेभार। अयोध्या-प्रयागराज हाईवे पर रुसहा मोड़ के पास बुधवार दोपहर तेज रफ्तार एसयूवी की चपेट में आने से ठेले पर धान लेकर जा रही मठिया रुसहा निवासी नेहा यादव (16) घायल हो गईं। इस दौरान एसयूवी भी अनियंत्रित होकर गड्ढे में गिर गई। नेहा को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कूरेभार से मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। कूरेभार के प्रभारी थानाध्यक्ष भरत सिंह ने बताया कि एसयूवी को पुलिस ने कब्जे में लिया है। तहरीर मिलने पर प्राथमिकी की जाएगी। (संवाद)
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