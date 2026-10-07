{"_id":"6ac672ecba03c1835e0d84c2","slug":"video-youth-accused-of-attacking-another-over-old-rivalry-arrested-from-chhittampur-pahi-2026-10-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"पुरानी रंजिश में युवक पर हमला करने का आरोप, छित्तमपुर पाही से पकड़ा गया; VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पुरानी रंजिश को लेकर जानलेवा हमला करने के मामले में वांछित आरोपी मृत्युंजय यादव को सकलडीहा पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को छित्तमपुर पाही से मुखबिर की सूचना पर पकड़ा। उसके खिलाफ सकलडीहा थाने में हत्या के प्रयास समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।

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