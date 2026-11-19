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वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर बृहस्पतिवार की शाम नगर स्थित चाचा नेहरू पार्क में 551 दीप जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। संयोजक सौरभ सिंह पटेल के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में नगर के गणमान्य नागरिकों, वरिष्ठजनों, महिलाओं, युवाओं और बच्चों ने दीप प्रज्ज्वलित कर वीरांगना के अदम्य साहस, शौर्य और राष्ट्रभक्ति को नमन किया।

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