{"_id":"6aff2ed7ad60d1f0fb095985","slug":"video-tractor-loaded-with-shuttering-material-falls-canal-culvert-one-youth-dead-two-injured-2026-11-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"शटरिंग लदा ट्रैक्टर नहर पुलिया से नीचे गिरा, युवक की मौत, दो घायल; VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
शटरिंग लदा ट्रैक्टर नहर पुलिया से नीचे गिरा, युवक की मौत, दो घायल; VIDEO
कोतवाली क्षेत्र के डुमरडीहा गांव में बृहस्पतिवार दोपहर शटरिंग लदा ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर नहर पुलिया के नीचे गिर गया। हादसे में ट्रैक्टर सवार बाबूलाल (18) की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चालक समेत दो लोग घायल हो गए। दोनों घायलों का दुद्धी सीएचसी में उपचार चल रहा है।
ट्रैक्टर पर जाबर से बिल्डिंग शटरिंग लादकर बीजपुर की ओर ले जाई जा रही थी। दोपहर करीब ढाई बजे डुमरडीहा में सामने खड़े वाहन के कारण चालक बगल से निकलने लगा। इसी दौरान ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर नहर पुलिया के नीचे जा गिरा। हादसे में बाबूलाल (18) की मौके पर ही मौत हो गई।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।