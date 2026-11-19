{"_id":"6aff2ed7ad60d1f0fb095985","slug":"video-tractor-loaded-with-shuttering-material-falls-canal-culvert-one-youth-dead-two-injured-2026-11-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"शटरिंग लदा ट्रैक्टर नहर पुलिया से नीचे गिरा, युवक की मौत, दो घायल; VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कोतवाली क्षेत्र के डुमरडीहा गांव में बृहस्पतिवार दोपहर शटरिंग लदा ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर नहर पुलिया के नीचे गिर गया। हादसे में ट्रैक्टर सवार बाबूलाल (18) की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चालक समेत दो लोग घायल हो गए। दोनों घायलों का दुद्धी सीएचसी में उपचार चल रहा है। ट्रैक्टर पर जाबर से बिल्डिंग शटरिंग लादकर बीजपुर की ओर ले जाई जा रही थी। दोपहर करीब ढाई बजे डुमरडीहा में सामने खड़े वाहन के कारण चालक बगल से निकलने लगा। इसी दौरान ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर नहर पुलिया के नीचे जा गिरा। हादसे में बाबूलाल (18) की मौके पर ही मौत हो गई।

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