बारावफात को लेकर एसपी ने ओबरा में किया पैदल गश्त, VIDEO

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बारावफात पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने बुधवार को ओबरा क्षेत्र में पुलिस बल के साथ पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक नगर अनिल कुमार और क्षेत्राधिकारी ओबरा प्रभात राय भी मौजूद रहे।

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