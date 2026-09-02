Sonebhadra News: कजरी सुनाकर बटोरी वाहवाही

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अभियां डीह स्थित चौरा माता मंदिर परिसर में मंगलवार को कजरी का आयोजन किया गया। लोगों ने लोकगीत और कजरी गायन का आनंद लिया। गायक रामा प्रजापति लालीपुर मीरगंज जौनपुर और गायिका आरती जख्मी मिर्जापुर के बीच एक से बढ़कर एक मुकाबले हुए। आरती ने पिया मेहंदी लिया दा मोतीझील से, जाइके साइकिल से...’ जब गाया तो लोगों ने तालियां बजाईं। स्थानीय लोगों का कहना था कि ऐसे सांस्कृतिक आयोजन ग्रामीण लोक परंपराओं को जीवित रखते हैं। इससे नई पीढ़ी को भी अपनी संस्कृति और विरासत से जुड़ने का मौका मिलता है। इस मौके पर श्रवण कुमार, अमृत लाल प्रजापति, करन कन्नौजिया, जगदीश प्रजापति आदि रहे।