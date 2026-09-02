फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sonebhadra News ›   heavy rain impact Two more gates of Rihand Dam opened water released through five gates in sonbhadra

भारी बारिश का असर: रिहंद बांध के दो और फाटक खुले, पांच फाटक से निकाला जा रहा पानी

Wed, 02 Sep 2026 02:18 PM IST
Pragati Chand अमर उजाला नेटवर्क, सोनभद्र।
अमर उजाला नेटवर्क, सोनभद्र। Published by: Pragati Chand Updated Wed, 02 Sep 2026 02:18 PM IST
सार

सोनभद्र में लगातार बारिश के चलते रिहंद बांध के दो और फाटक खोल दिए गए। कुल पांच फाटक से पानी निकाला जा रहा है। इसके अलावा पानी निकालने के लिए अन्य बांध के फाटक भी खोले गए हैं।  

विज्ञापन
heavy rain impact Two more gates of Rihand Dam opened water released through five gates in sonbhadra
रिहंद बांध - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

कैचमेंट एरिया में लगातार बारिश होने से जलस्तर में जारी वृद्धि क़ो देखते हुए मंगलवार की रात रिहंद बांध के दो और फाटक खोल दिए गए। बांध के तीन फाटक पहले खुले थे। अब कुल पांच फाटक से पानी निकाला जा रहा है। जल विद्युत गृह की सभी छह टरबाइन भी चालू हैं। इससे ओबरा बांध में भी पानी बढ़ रहा है।

विज्ञापन


रिहंद बांध का जलस्तर मंगलवार को दोपहर में 872 फीट पार होने के बाद बांध प्रबंधन ने फाटक खोलने का निर्णय लिया। पहले दो फाटक खोले गए। करीब दो घंटे बाद तीसरा फाटक भी खोल दिया गया। रात 11 बजे दो और फाटक खोल दिए गए। फिलहाल पांच फाटकों से पानी छोड़ा जा रहा है।
विज्ञापन


जलस्तर को नियंत्रित करने के लिए बांध प्रबंधन लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए है। वहीं, बिजली उत्पादन भी जारी है। बांध की सभी छह टरबाइन चल रही हैं और इनसे लगातार विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। पानी की आवक और जलस्तर के अनुसार फाटकों से निकासी की मात्रा पर नजर रखी जा रही है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed