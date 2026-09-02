भारी बारिश का असर: रिहंद बांध के दो और फाटक खुले, पांच फाटक से निकाला जा रहा पानी

कैचमेंट एरिया में लगातार बारिश होने से जलस्तर में जारी वृद्धि क़ो देखते हुए मंगलवार की रात रिहंद बांध के दो और फाटक खोल दिए गए। बांध के तीन फाटक पहले खुले थे। अब कुल पांच फाटक से पानी निकाला जा रहा है। जल विद्युत गृह की सभी छह टरबाइन भी चालू हैं। इससे ओबरा बांध में भी पानी बढ़ रहा है।

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रिहंद बांध का जलस्तर मंगलवार को दोपहर में 872 फीट पार होने के बाद बांध प्रबंधन ने फाटक खोलने का निर्णय लिया। पहले दो फाटक खोले गए। करीब दो घंटे बाद तीसरा फाटक भी खोल दिया गया। रात 11 बजे दो और फाटक खोल दिए गए। फिलहाल पांच फाटकों से पानी छोड़ा जा रहा है। विज्ञापन



जलस्तर को नियंत्रित करने के लिए बांध प्रबंधन लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए है। वहीं, बिजली उत्पादन भी जारी है। बांध की सभी छह टरबाइन चल रही हैं और इनसे लगातार विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। पानी की आवक और जलस्तर के अनुसार फाटकों से निकासी की मात्रा पर नजर रखी जा रही है। रिहंद बांध का जलस्तर मंगलवार को दोपहर में 872 फीट पार होने के बाद बांध प्रबंधन ने फाटक खोलने का निर्णय लिया। पहले दो फाटक खोले गए। करीब दो घंटे बाद तीसरा फाटक भी खोल दिया गया। रात 11 बजे दो और फाटक खोल दिए गए। फिलहाल पांच फाटकों से पानी छोड़ा जा रहा है।जलस्तर को नियंत्रित करने के लिए बांध प्रबंधन लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए है। वहीं, बिजली उत्पादन भी जारी है। बांध की सभी छह टरबाइन चल रही हैं और इनसे लगातार विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। पानी की आवक और जलस्तर के अनुसार फाटकों से निकासी की मात्रा पर नजर रखी जा रही है।

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