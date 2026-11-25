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देव दीपावली पर मंगलवार शाम सोनभद्र का शिवाजी तालाब हजारों दीपों की रोशनी से जगमगा उठा। तालाब के सभी घाटों और मंदिरों पर दीप जलाए गए। मुख्य अतिथि नगर पंचायत अध्यक्ष कमलेश मोहन, उनकी पत्नी कुसुम गुप्ता और एसडीएम अशोक कुमार गुप्ता ने पूजन कर आयोजन का शुभारंभ किया। श्रद्धालुओं ने परिवार के साथ दीपदान और पूजन-अर्चन किया।

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