महज यूपी में आठ से की गई ठगी, राजस्थान-बिहार की जुटाई जा रही जानकारी

एएसपी ने बताया कि अररोपी रायपुर थाने का हिस्ट्रीशीटर है। वह पिछले कई साल से नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगी में लगा हुआ था। वह स्वयं को रेलवे के डीआरएम का स्टेनो बताकर रेलवे और एफसीआई में नौकरी दिलाने का झांसा देता था और इसके आधार पर ठगी करता था। अब तक वह राजस्थान, बिहार और यूपी के देवरिया और सोनभद्र के रायपुर व रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के व्यक्तियों से लाखों की ठगी कर चुका है।



महज यूपी में आठ पीड़ितों से 55 लाख रुपये की ठगी किए जाने की जानकारी सामने आई है। यह भी पता चला है कि वह ठगी के रुपयों से जमीन-कार खरीदने के साथ नए अस्पताल खोलने की योजना बना रहा था। उसने अवैध कमाई से अब तक कितनी संपत्ति अर्जित की है, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है।



महज वर्ष 2022 से अब तक रायपुर थाने में उसके खिलाफ आठ, रॉबर्ट्सगंज कोतवाली में एक और देवरिया जिले में एक आपराधिक मामला दर्ज पाया गया है। दूसरे राज्यों में भी दर्ज हुए मामलों और उसका गिरोह कहां तक फैला है और कौन-कौन लोग उसके साथ ठगी में लगे हुए हैं, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है।