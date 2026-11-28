{"_id":"6b0a5b7df2b759a1f503b7cc","slug":"video-driver-trapped-in-cabin-following-collision-between-two-heavy-duty-dump-trucks-rescued-in-sonbhadra-2026-11-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"दो हाइवा की भिड़ंत में चालक केबिन में फंसा, रेस्क्यू कर निकाला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

वाराणसी-शक्तिनगर स्टेट हाईवे पर बृहस्पतिवार की देर रात दो हाइवा की जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि एक वाहन का चालक केबिन में फंस गया। सूचना पर पहुंची चोपन पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद चालक विजय यादव (50) को सुरक्षित बाहर निकाला। हादसे में उसका बायां पैर टूट गया। सीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए ट्रामा सेंटर लोढ़ी भेजा गया। बचाव कार्य में स्थानीय लोगों ने भी सहयोग किया।

... और पढ़ें