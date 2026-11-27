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एएसपी ऑपरेशन ऋषभ रूणवाल ने पुलिस लाइन में बताया कि टीम बृहस्पतिवार की रात वाराणसी-शक्तिनगर मार्ग से चुर्क जाने वाली सड़क पर चेकिंग कर रही थी। चुर्क जाने वाली सड़क पर सहिजन शराब भट्टी के सामने बगैर नंबर प्लेट वाले दो वाहन मिले। मौके पर मौजूद रॉबर्टसगंज कोतवाली क्षेत्र के बहुअरा निवासी मो. उमर उर्फ बब्लू खान, पन्नूगंज थाना क्षेत्र के परसिया (रामगढ़) निवासी अंशू गिरी, जैत निवासी पुष्पराज यादव उर्फ श्याम को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की गई तो पता चला कि मामला मादक पदार्थों के तस्करी का है।बाराबंकी से लाई जाती थी हेरोइन, लग्जरी वाहनों से जगह-जगह पहुंचाई जाती थी खेप :एएसपी के मुताबिक वाहनों की तलाशी ली गई तो उनके कब्जे से कुल 25 बंडलों में रखा 25 किलो गांजा (अनुमानित कीमत 12.50 लाख), छह ग्राम हेरोइन (कीमत 1.10 लाख), तीन मोबाइल फोन और गांजा-हेरोइन की खरीद के बाद शेष बचे 24200 रुपये बरामद किए गए। आरोपियों ने तस्करी से जुड़े अन्य व्यक्तियों के बारे में जानकारियां दी हैं। पता चला है कि यह गिरोह बाराबंकी से बड़ी मात्रा में हेरोइन लाता था और उसे जिले में जगह-जगह पहुंचाता था। वहां से उसकी संबंधित क्षेत्र में फुटकर बिक्री की जाती थी। गिरोह के तार कहां तक, किनसे जुड़े हैं? इसके बारे में भी पता लगाया जा रहा है।आरोपियों का मिला आपराधिक इतिहास :एएसपी के मुताबिक मो. उमर उर्फ बब्लू गिरोह का सरगना है। उसके खिलाफ ओबरा थाने में गैंगस्टर का मामला दर्ज है। चोपन और रॉबर्टसगंज थाने में भी गैंगस्टर और एनडीपीएस के 11 मामले दर्ज पाए गए हैं। वर्ष 2018 से ही उसकी मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्तता भी सामने आई है। अंशू के खिलाफ राबर्ट्सगंज कोतवाली में महज तीन साल के भीतर एनडीपीएस के पांच मामले दर्ज पाए गए हैं। पुष्पराज के खिलाफ चोपन, रॉबर्टसगंज और घोरावल में एनडीपीएस, गैंगस्टर सहित अन्य मामलों में कुल 10 आपराधिक मामले दर्ज मिले हैं। चोरी के मामलों में भी गिरोह के लोगों की संलिप्तता पाई जा चुकी है।