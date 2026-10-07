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रौनियार वैश्य समाज की तरफ से मनाया गया हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू विजय उत्सव समारोह, VIDEO

Aman Vishwakarma

Updated Wed, 07 Oct 2026 09:02 PM IST Updated Wed, 07 Oct 2026 09:02 PM IST







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रौनियार वैश्य समाज सोनभद्र की तरफ से देश के अंतिम हिंदू शासक महाराजा हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू विजय उत्सव समारोह रॉबर्ट्सगंज स्थित स्वामी विवेकानंद प्रेक्षागृह में बुधवार को मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता और विशिष्ट अतिथि झारखंड प्रदेश के महामंत्री मनोहर गुप्ता एवं बैजनाथ गुप्ता रहे। ... और पढ़ें

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