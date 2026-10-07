त्योहारों में कायम रखें आपसी भाईचारा और शांति, VIDEO

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शारदीय नवरात्र और दशहरा पर्व को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर बुधवार को थाना रॉबर्ट्सगंज में पीस कमेटी की बैठक हुई। सीओ सिटी रणधीर मिश्रा के नेतृत्व में आयोजित बैठक में मूर्ति समितियों, रामलीला कमेटी और डीजे संचालकों के पदाधिकारी शामिल हुए।

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