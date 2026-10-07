यूपी: नशे की सौदागर महिला की 38.83 लाख की संपत्ति फ्रीज, दर्ज हैं एनडीपीएस और गैंगस्टर एक्ट के पांच मामले

गांजा-हेरोइन की तस्करी से दस साल में बनाई संपत्ति

म्योरपुर। कुंडाडीह गांव निवासी मीरा पर करीब दस वर्षों से मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल होने का आरोप है। ग्रामीणों के मुताबिक, उसने इसी अवैध कारोबार से काफी संपत्ति अर्जित की है। उसकी ससुराल रॉबर्ट्सगंज में है, लेकिन शादी के कुछ वर्षों बाद से वह मायके कुंडाडीह में रहने लगी। यहां से काम के सिलसिले में अनपरा पहुंचने के दौरान उसका संपर्क मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों से हुआ।



पुलिस के अनुसार, मीरा के खिलाफ रॉबर्ट्सगंज, म्योरपुर और अनपरा थानों में मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े पांच मामले दर्ज हैं। वह कई बार गांजा और हेरोइन के साथ पकड़ी जा चुकी है। गत मार्च में म्योरपुर पुलिस ने उसे गांजे की खेप के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक, स्विफ्ट डिजायर कार से गांजा अनपरा ले जाया जा रहा था। पूछताछ में मीरा ने पुलिस को बताया था कि वह गिरोह के अन्य सदस्यों के साथ कार में बैठकर जाती थी, ताकि महिला होने के कारण वाहन की तलाशी नहीं ली जाए।