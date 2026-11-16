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छठ घाट पर देवी जागरण और झांकियों ने मोहा मन, VIDEO

Mon, 16 Nov 2026 09:31 PM IST
Aman Vishwakarma
Aman Vishwakarma Aman Vishwakarma
Updated Mon, 16 Nov 2026 09:31 PM IST
Devi Jagran and tableaux Chhath Ghat captivate the heart
महापर्व छठ पूजा के अवसर पर नगर के कहुआनाला अर्जुन छठ घाट पर रात में देवी जागरण एवं झांकी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वाराणसी से आए कलाकारों ने भक्ति गीतों और आकर्षक झांकियों की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में श्रद्धालु देर रात तक भक्ति रस में सराबोर रहे। आयोजन स्थल पर उत्साह और भक्तिमय माहौल बना रहा।
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