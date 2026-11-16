छठ घाट पर देवी जागरण और झांकियों ने मोहा मन, VIDEO

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महापर्व छठ पूजा के अवसर पर नगर के कहुआनाला अर्जुन छठ घाट पर रात में देवी जागरण एवं झांकी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वाराणसी से आए कलाकारों ने भक्ति गीतों और आकर्षक झांकियों की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में श्रद्धालु देर रात तक भक्ति रस में सराबोर रहे। आयोजन स्थल पर उत्साह और भक्तिमय माहौल बना रहा।

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