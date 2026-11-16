{"_id":"6afb28f992b7562b9100914d","slug":"video-chhath-puja-concludes-with-offering-arghya-rising-sun-2026-11-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ दिवसीय छठ पूजा का समापन, VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जिले के 188 प्रमुख छठ घाटों पर भोर से ही व्रती महिलाओं और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटने लगी थी। रॉबर्ट्सगंज नगर के घुवास खुर्द स्थित शाहगंज रजवाहा छठ घाट पर पांच हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। इसी तरह नगर के रामसरोवर तालाब, अकड़हवा पोखरा, बढ़ौली पोखरा और पुसौली स्थित छठ घाटों पर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। पूजा संपन्न होने के बाद घाटों पर प्रसाद ग्रहण करने और वितरित करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी रही। एक-दूसरे को छठ महापर्व की शुभकामनाएं देते हुए लोगों ने पर्व का समापन किया।

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