{"_id":"6afb28f992b7562b9100914d","slug":"video-chhath-puja-concludes-with-offering-arghya-rising-sun-2026-11-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ दिवसीय छठ पूजा का समापन, VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ दिवसीय छठ पूजा का समापन, VIDEO
जिले के 188 प्रमुख छठ घाटों पर भोर से ही व्रती महिलाओं और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटने लगी थी। रॉबर्ट्सगंज नगर के घुवास खुर्द स्थित शाहगंज रजवाहा छठ घाट पर पांच हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। इसी तरह नगर के रामसरोवर तालाब, अकड़हवा पोखरा, बढ़ौली पोखरा और पुसौली स्थित छठ घाटों पर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। पूजा संपन्न होने के बाद घाटों पर प्रसाद ग्रहण करने और वितरित करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी रही। एक-दूसरे को छठ महापर्व की शुभकामनाएं देते हुए लोगों ने पर्व का समापन किया।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।