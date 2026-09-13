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आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन, VIDEO
नगीना सांसद और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के साथ बाराबंकी में घटना के विरोध में पार्टी कार्यकर्ताओं ने रविवार की शाम कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। परिसर में धरना देकर राष्ट्रपति क़ो सम्बोधित ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन सौंपने के दौरान आजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष रविकांत ने बताया कि सांसद चंद्रशेखर आजाद रविवार को गोंडा जनपद में मृतक विनोद कुमार साहनी और रमेश कोरी के शोकाकुल परिजनों से मुलाकात कर सांत्वना देने जा रहे थे। गोंडा जाते समय रास्ते में बाराबंकी जनपद के रामनगर थाना क्षेत्र में पुलिस बल ने उनके काफिले को रोक दिया और उन्हें आगे न जाने देकर बुढ़वल गेस्ट हाउस ले जाया गया। इस दौरान मौके पर पुलिस और सांसद के बीच तीखी बहस और धक्का-मुक्की की स्थिति पैदा हो गई। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस की मौजूदगी के बावजूद कुछ असामाजिक तत्वों ने सांसद के काफिले पर पथराव किया, जिससे वाहनों में तोड़फोड़ हुई और कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट भी की गई। इसके बावजूद पुलिस ने उपद्रवियों के खिलाफ तुरंत कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, बल्कि मूकदर्शक बनी रही। पार्टी ने इस पूरी घटना को जनप्रतिनिधि की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था के लिहाज से बेहद गंभीर बताया है। घटना के बाद आजाद समाज पार्टी ने इस पूरी घटना की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच कराई जाए तथा घटना स्थल के सीसीटीवी, वीडियो रिकॉर्डिंग और बॉडी-कैम फुटेज को साक्ष्य के तौर पर सुरक्षित किया जाए। इसके साथ ही मौके पर मौजूद दोषी पुलिसकर्मियों की भूमिका की जांच कर उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की मांग की।
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