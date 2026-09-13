Sonebhadra News: सिटी न्यूज
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 11:17 PM IST
Updated Sun, 13 Sep 2026 11:17 PM IST
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जिले में आज कार्यक्रम ::
1. कथा : रॉबर्ट्सगंज जैन साधना भवन में पर्यूषण पर्व पर अष्ट दिवसीय कथा में श्रावक नरेश जैन प्रवचन करेंगे। सुबह 7 बजे
2. संभव दिवस: जिले के नगरीय निकाय एवं नगर पालिका परिषद कार्यालय में संभव दिवस पर जन सुनवाई। सुबह 10 बजे
3. हिंदी दिवस : महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के एनटीपीसी परिसर में हिंदी दिवस पर संगोष्ठी। दोपहर 12 बजे।
4. तीज पूजन : रॉबर्ट्सगंज स्थित वीरेश्वर महादेव मंदिर में हरतालिका व्रत पूजन अर्चन,कथा का आयोजन। दोपहर 12 बजे
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1. कथा : रॉबर्ट्सगंज जैन साधना भवन में पर्यूषण पर्व पर अष्ट दिवसीय कथा में श्रावक नरेश जैन प्रवचन करेंगे। सुबह 7 बजे
2. संभव दिवस: जिले के नगरीय निकाय एवं नगर पालिका परिषद कार्यालय में संभव दिवस पर जन सुनवाई। सुबह 10 बजे
3. हिंदी दिवस : महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के एनटीपीसी परिसर में हिंदी दिवस पर संगोष्ठी। दोपहर 12 बजे।
4. तीज पूजन : रॉबर्ट्सगंज स्थित वीरेश्वर महादेव मंदिर में हरतालिका व्रत पूजन अर्चन,कथा का आयोजन। दोपहर 12 बजे