Sonebhadra News: आधे घंटे की बारिश में सड़कें हुई जलमग्न
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 11:12 PM IST
Updated Sun, 13 Sep 2026 11:12 PM IST
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जिला मुख्यालय रॉबर्ट्सगंज और आसपास के क्षेत्रों में रविवार दोपहर करीब आधे घंटे तक हुई झमाझम बारिश से लोगों को उमस से राहत मिली। हालांकि बारिश के बाद शहर की कई प्रमुख सड़कों पर जलभराव हो गया। इससे राहगीरों और वाहन चालकों को आवागमन में परेशानी उठानी पड़ी।
रॉबर्ट्सगंज के सिविल लाइंस रोड, बढ़ौली चौक के पास, मंडी समिति और इंडियन बैंक के सामने पानी भर गया। धर्मशाला चौक के आसपास भी जलभराव से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई जगह सड़क पर पानी जमा होने से वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई। पिछले तीन दिनों से तेज धूप के साथ उमस बढ़ने से लोग परेशान थे। रविवार सुबह से ही मौसम तल्ख बना हुआ था। दोपहर करीब दो बजे के बाद अचानक बारिश शुरू हुई। करीब आधे घंटे तक हुई बारिश से मौसम सुहाना हो गया और लोगों को उमस से राहत मिली। हालांकि बारिश के बावजूद तापमान में खास गिरावट नहीं हुई। मौसम विज्ञान केंद्र चुर्क के प्रेक्षक राजन सिंह के अनुसार रविवार को न्यूनतम तापमान 24.8 और अधिकतम 32.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शनिवार को न्यूनतम तापमान 24.5 और अधिकतम 32.2 डिग्री, जबकि शुक्रवार को न्यूनतम 24.8 और अधिकतम 31.8 डिग्री सेल्सियस रहा था।
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रॉबर्ट्सगंज के सिविल लाइंस रोड, बढ़ौली चौक के पास, मंडी समिति और इंडियन बैंक के सामने पानी भर गया। धर्मशाला चौक के आसपास भी जलभराव से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई जगह सड़क पर पानी जमा होने से वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई। पिछले तीन दिनों से तेज धूप के साथ उमस बढ़ने से लोग परेशान थे। रविवार सुबह से ही मौसम तल्ख बना हुआ था। दोपहर करीब दो बजे के बाद अचानक बारिश शुरू हुई। करीब आधे घंटे तक हुई बारिश से मौसम सुहाना हो गया और लोगों को उमस से राहत मिली। हालांकि बारिश के बावजूद तापमान में खास गिरावट नहीं हुई। मौसम विज्ञान केंद्र चुर्क के प्रेक्षक राजन सिंह के अनुसार रविवार को न्यूनतम तापमान 24.8 और अधिकतम 32.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शनिवार को न्यूनतम तापमान 24.5 और अधिकतम 32.2 डिग्री, जबकि शुक्रवार को न्यूनतम 24.8 और अधिकतम 31.8 डिग्री सेल्सियस रहा था।
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