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VIDEO: पुरानी रंजिश में पीट पीटकर हत्या, बेटे पर भी हमलावरों ने किया हमला

Ishwar Ashish Bhartiya

Updated Sat, 10 Oct 2026 02:20 PM IST Updated Sat, 10 Oct 2026 02:20 PM IST







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सीतापुर। शहर कोतवाली में स्थित दाल मंडी में शनिवार को रंजिश के चलते दुर्गापुरवा निवासी रामकृष्ण राठौर (58) की पीट पीटकर हत्या कर दी गई। उनके साथ मौजूद उनके बेटे को भी हमलावरों ने पीट-पीट कर जख्मी कर दिया। जिला अस्पताल में उसका इलाज जारी है हालत गंभीर बताई जा रही है। ... और पढ़ें

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