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मामला वर्ष 2020 में बिसवां थाने में दर्ज हुआ था। 14 अप्रैल 2020 को विवाहिता श्वेता शुक्ला की मौत के बाद उसके पिता सुनील अवस्थी ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और हत्या कर शव को फंदे पर लटकाने का आरोप लगाया था। उनका आरोप था कि ससुराल पक्ष पांच लाख रुपये नकद और चार पहिया वाहन की मांग कर रहा था। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना की और आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया था।मुकदमे की सुनवाई के दौरान मृतका के पिता सुनील अवस्थी ने न्यायालय में अपने बयान में दहेज की मांग और प्रताड़ना के आरोपों से इन्कार कर दिया। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण के कारण लागू लॉकडाउन के चलते बेटी अपने तीन वर्षीय बेटे का मुंडन समारोह धूमधाम से नहीं कर सकी थी। सादगी से मुंडन होने के कारण वह मानसिक रूप से परेशान थी और इसी अवसाद में उसने आत्महत्या कर ली थी।पिता ने न्यायालय को यह भी बताया कि रिश्तेदारों के कहने पर आवेश में आकर उन्होंने पुलिस को दी गई तहरीर पर हस्ताक्षर कर दिए थे। मृतका के भाइयों ने भी अभियोजन पक्ष के आरोपों का समर्थन नहीं किया। गवाहों के बयानों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने पति, सास और ससुर को दोषमुक्त कर दिया।