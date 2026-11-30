विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार रविवार को अधिकतम तापमान 25 डिग्री और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कोहरे और सर्द हवाओं के चलते आने वाले दिनों में ठिठुरन बढ़ने के आसार हैं। जिले में बीते दो दिनों से पछुआ हवाओं ने रफ्तार पकड़ ली है।रविवार सुबह से ही हवाएं चलती रहीं। सुबह हवा की गति धीमी रहने से धुंध छाई रही। बाद में हवा की गति बढ़ने पर धुंध छंट गई और धूप निकल आई। सर्द हवाओं के कारण धूप का असर कम रहा।इससे अधिकतम तापमान में गिरावट आई और दिन में भी लोगों को ठिठुरन महसूस हुई। ठंड से बचने के लिए लोग गर्म कपड़ों में नजर आए। मौसम विशेषज्ञों ने इस सप्ताह कोहरा, बादल और सर्द हवाओं के कारण ठिठुरन बढ़ने का पूर्वानुमान जताया है।