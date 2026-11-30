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मेले में चिकित्सकों ने जांच के बाद मरीजों को दवाएं दीं। गंभीर लक्षण वाले मरीजों को जिला अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जांच कराने की सलाह दी गई। चिकित्सकों के अनुसार, मौसम में बदलाव के कारण वायरल बुखार, सांस फूलने और सर्दी-जुकाम के मरीज बढ़ रहे हैं। मरीजों को मौसम के अनुकूल सावधानी बरतने की सलाह दी गई। सीएमओ डॉ. सुखरंजन समद्दर ने बताया कि मेले में आने वाले सभी मरीजों का प्राथमिकता से उपचार किया गया। दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता है।31 मरीजों ने कराया इलाजपीएचसी चतुरैया में रविवार को मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले में डॉ. मुसर्रत अली ने 31 मरीजों का उपचार किया। उन्होंने बताया कि अधिकतर मरीज खांसी, जुकाम और बुखार की शिकायत लेकर पहुंचे थे। इलाज कराने आए घनश्याम, पवन और गोविंद ने बताया कि उन्हें खांसी और बुखार की परेशानी थी। चिकित्सक ने जांच के बाद दवाएं दीं।संचारी रोगों से बचाव के प्रति जागरूक कियालहरपुर के पांच प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 321 मरीजों के स्वास्थ्य की जांच की गई। पीएचसी अकबरपुर में डॉ. अख्तर हुसैन ने 64 मरीजों की जांच कर उन्हें दवाएं दीं। उन्होंने मरीजों और तीमारदारों को संचारी रोगों से बचाव के प्रति जागरूक किया। बताया कि मौसम में बदलाव के कारण वायरल बुखार, डायरिया, खांसी, जुकाम, त्वचा और पेट संबंधी बीमारियों के मरीज आ रहे हैं। मेले में मरीजों को आयुष्मान कार्ड बनवाने और परिवार कल्याण के उपाय अपनाने के लिए भी जागरूक किया गया।