{"_id":"6a980766b902899a0c040f3b","slug":"video-public-meeting-in-gaura-badhari-in-the-presence-of-former-minister-satish-dwivedi-2026-09-02","type":"video","status":"publish","title_hn":"गौरा बड़हरी में पूर्व मंत्री सतीश द्विवेदी की मौजूदगी में जन चौपाल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बिस्कोहर मंडल अंतर्गत बूथ संख्या 28, गौरा बड़हरी गांव में मंगलवार रात को भाजपा के तरफ से एक जन चौपाल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री डॉ. सतीश द्विवेदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ग्रामीणों को केंद्र और प्रदेश की डबल इंजन सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही क्षेत्र में कराए जा रहे विकास कार्यों और सरकार की उपलब्धियों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। जन चौपाल में ग्रामीणों ने भी अपनी समस्याएं और सुझाव रखे।

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