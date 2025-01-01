Siddharthnagar News: पॉलीथिन में मिला नवजात का शव
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Wed, 09 Sep 2026 12:35 AM IST
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भनवापुर। डुमरियागंज थाना क्षेत्र के धनोहरी गांव के पश्चिम मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब भैंस चराने गए ग्रामीणों ने एक नवजात बच्ची की लाश पड़ी देखी। उसका शव पॉलीथिन में रखा हुआ था। ग्रामीणों ने इसकी जानकारी आसपास के लोगों को दी तो कुछ ही देर में मौके पर बड़ी संख्या में लोग जुट गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
ग्रामीणों के अनुसार दोपहर करीब चार बजे कुछ लोग धनोहरी गांव के पश्चिम भैंस चरा रहे थे। इसी दौरान उनकी नजर जमीन पर पड़ी पॉलीथिन पर गई। पास जाकर देखने पर उसमें नवजात बच्ची की लाश नजर आई। इसकी खबर गांव में फैलते ही घटनास्थल पर भीड़ जुट गई।
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ग्रामीणों के अनुसार दोपहर करीब चार बजे कुछ लोग धनोहरी गांव के पश्चिम भैंस चरा रहे थे। इसी दौरान उनकी नजर जमीन पर पड़ी पॉलीथिन पर गई। पास जाकर देखने पर उसमें नवजात बच्ची की लाश नजर आई। इसकी खबर गांव में फैलते ही घटनास्थल पर भीड़ जुट गई।
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