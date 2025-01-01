Siddharthnagar News: पॉलीथिन में मिला नवजात का शव

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ग्रामीणों के अनुसार दोपहर करीब चार बजे कुछ लोग धनोहरी गांव के पश्चिम भैंस चरा रहे थे। इसी दौरान उनकी नजर जमीन पर पड़ी पॉलीथिन पर गई। पास जाकर देखने पर उसमें नवजात बच्ची की लाश नजर आई। इसकी खबर गांव में फैलते ही घटनास्थल पर भीड़ जुट गई।

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भनवापुर। डुमरियागंज थाना क्षेत्र के धनोहरी गांव के पश्चिम मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब भैंस चराने गए ग्रामीणों ने एक नवजात बच्ची की लाश पड़ी देखी। उसका शव पॉलीथिन में रखा हुआ था। ग्रामीणों ने इसकी जानकारी आसपास के लोगों को दी तो कुछ ही देर में मौके पर बड़ी संख्या में लोग जुट गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है।