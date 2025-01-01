Siddharthnagar News: सीमा पर 17 बोरी यूरिया के साथ दो तस्कर दबोचे गए

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वहीं, एसएसबी की 43वीं वाहिनी सीमा चौकी ककरहवा की टीम ने सीमा स्तंभ संख्या 543/1 से करीब 125 मीटर दूर एक व्यक्ति को तीन बोरी यूरिया के साथ दबोच लिया। पूछताछ में उसकी पहचान रामवृक्ष यादव निवासी मऊआरे, थाना लुंबनी, जिला रूपन्देही (नेपाल) के रूप में हुई। आरोपी को खाद और साइकिल को ककरहवा कस्टम के सुपुर्द कर दिया गया।

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सिद्धार्थनगर। भारत-नेपाल सीमा पर पुलिस और एसएसबी की टीमों ने मंगलवार को खाद तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अलग-अलग स्थानों से 17 बोरी यूरिया बरामद की। इस दौरान एक नेपाली समेत दो तस्करों को दबोच लिया गया। खाद तस्करी में इस्तेमाल पांच साइकिलें भी बरामद हुईं। एक को कस्टम और दूसरे को पुलिस के सुपुर्द किया गया। शोहरतगढ़ संवाद के अनुसार खुनुवां पुलिस चौकी की पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीम ने मंगलवार रात गुजरौलिया गांव के पास चार साइकिलों पर लदी 14 बोरी यूरिया बरामद की। टीम ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जबकि तीन अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। पूछताछ में उसने अपना नाम थारू निवासी गुजरौलिया, पोस्ट चेतरा, थाना शोहरतगढ़ बताया। उसके अनुसार खाद नेपाल ले जाई जा रही थी। आरोपी को शोहरतगढ़ थाने के सुपुर्द कर दिया गया।