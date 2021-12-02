Siddharthnagar News: एसडीआरएफ ने 375 विद्यार्थियों को सिखाए आपदा से बचाव के तरीके
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Wed, 09 Sep 2026 12:09 AM IST
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- जोगिया में कार्यशाला आयोजित, आपदा के समय प्राथमिक कदम और जीवन रक्षा का दिया प्रशिक्षण
सिद्धार्थनगर। आपदा के समय घबराने के बजाय सही तरीके से बचाव के कदम उठाने और दूसरों की जान बचाने के लिए मंगलवार को एसडीआरएफ की टीम ने महात्मा गौतम बुद्ध उत्तर माध्यमिक विद्यालय, जोगिया में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की। इसमें विद्यालय प्रशासन, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों समेत करीब 375 छात्र-छात्राओं ने सहभागिता की। प्रशिक्षण का उद्देश्य विद्यार्थियों को आपदा के दौरान सुरक्षित रहने के साथ जरूरतमंदों की मदद करने के लिए तैयार करना रहा।
एसडीआरएफ की टीम ने आपदा प्रबंधन, जन-जागरूकता और जीवन रक्षा से जुड़े व्यावहारिक उपायों की जानकारी दी। विद्यार्थियों को आपदा के समय बरती जाने वाली सावधानियों और बचाव के प्राथमिक तरीकों से अवगत कराया गया। प्रशिक्षण से विद्यार्थियों में आपदा की स्थिति में तत्काल और सुरक्षित प्रतिक्रिया देने की समझ विकसित होने की उम्मीद है।
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सिद्धार्थनगर। आपदा के समय घबराने के बजाय सही तरीके से बचाव के कदम उठाने और दूसरों की जान बचाने के लिए मंगलवार को एसडीआरएफ की टीम ने महात्मा गौतम बुद्ध उत्तर माध्यमिक विद्यालय, जोगिया में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की। इसमें विद्यालय प्रशासन, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों समेत करीब 375 छात्र-छात्राओं ने सहभागिता की। प्रशिक्षण का उद्देश्य विद्यार्थियों को आपदा के दौरान सुरक्षित रहने के साथ जरूरतमंदों की मदद करने के लिए तैयार करना रहा।
एसडीआरएफ की टीम ने आपदा प्रबंधन, जन-जागरूकता और जीवन रक्षा से जुड़े व्यावहारिक उपायों की जानकारी दी। विद्यार्थियों को आपदा के समय बरती जाने वाली सावधानियों और बचाव के प्राथमिक तरीकों से अवगत कराया गया। प्रशिक्षण से विद्यार्थियों में आपदा की स्थिति में तत्काल और सुरक्षित प्रतिक्रिया देने की समझ विकसित होने की उम्मीद है।
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