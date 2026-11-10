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नेपाल संवत् 1147 का आगाज, नेवार समुदाय ने प्रभात फेरी निकालकर की म्हः पूजा

अनुराग रंजन

Updated Tue, 10 Nov 2026 01:37 PM IST Updated Tue, 10 Nov 2026 01:37 PM IST







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पाल और भारत-नेपाल सीमा से सटे कपिलवस्तु जिले में मंगलवार को नेपाल संवत् 1147 की शुरुआत विभिन्न कार्यक्रमों के साथ की जा रही है। इस अवसर पर नेवार समुदाय के लोग प्रभात फेरी और बैठकों में शामिल हो रहे हैं। नए वर्ष के स्वागत के साथ समुदाय के लोग म्हः (आत्म) पूजा भी कर रहे हैं। ... और पढ़ें

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