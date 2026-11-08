जगदंबिका पाल का सपा पर हमला: बोले- 'राम-राम कहने पर भी होती थी गिरफ्तारी', अखिलेश के अयोध्या दौरे पर कसा तंज

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जगदंबिका पाल ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में रामभक्तों पर हुए लाठीचार्ज और गोलीबारी का जो जिक्र किया है, वह उस समय की वास्तविकता है। मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्री रहते अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की मांग करने वाले श्रद्धालुओं पर कार्रवाई की गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि रामभक्तों पर लाठियां बरसाई गईं और निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गईं। उस समय अयोध्या में कर्फ्यू का माहौल रहता था।भाजपा सांसद ने सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर मामले की सुनवाई का जिक्र करते हुए कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक समय अदालत में भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए गए थे। राम मंदिर के लिए करीब 500 वर्षों तक संघर्ष चला। अब अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार है और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। देश ही नहीं, दुनिया के अलग-अलग हिस्सों से श्रद्धालु अयोध्या पहुंचकर दर्शन कर रहे हैं।सपा प्रमुख अखिलेश यादव के 12 दिसंबर को अयोध्या जाने की खबरों पर जगदंबिका पाल ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि यह दौरा धार्मिक आस्था से ज्यादा चुनावी राजनीति और तुष्टीकरण से प्रेरित नजर आता है। पाल के मुताबिक, देश और दुनिया में राम मंदिर को लेकर बने माहौल के बीच अखिलेश यादव का अयोध्या जाना राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है।