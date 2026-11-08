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Siddharthnagar News: गांवों से शहरों तक दिवाली की धूम, दीपों की रोशनी से जगमगाए घर-आंगन

Sun, 08 Nov 2026 08:35 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Sun, 08 Nov 2026 08:35 PM IST
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Siddharthnagar News: Diwali celebrations sweep from villages to cities; homes and courtyards illuminated by the glow of lamps
- नवविवाहितों की पहली दिवाली को लेकर घरों में दिखा खास उत्साह, बच्चों और युवाओं ने की आतिशबाजी
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- जरूरतमंद परिवारों के बीच सामाजिक संगठनों और समाजसेवियों ने बांटी मिठाइयां और उपहार
सिद्धार्थनगर। रविवार को दिवाली पर गांवों से शहरों तक उत्साह और उल्लास का माहौल रहा। शाम होते ही घर-आंगन दीपों की रोशनी से जगमगा उठे और आतिशबाजी से आसमान रोशन हो गया। नवविवाहितों की पहली दिवाली का उत्साह दिखा तो समाजसेवियों ने जरूरतमंद परिवारों को मिठाइयां और उपहार बांटकर खुशियां साझा कीं।
नौगढ़ मुख्यालय में शाम होते ही घरों और प्रतिष्ठानों में दीप जलने लगे। रेलवे स्टेशन के पास स्थित बाजार, पुरानी बाजार और प्रमुख मोहल्लों में रोशनी की छटा बिखर गई। घरों के दरवाजों पर रंगोली सजाई गई और दीपों की कतारें दिखाई दीं। परिवार के सदस्यों ने साथ बैठकर विधि-विधान से मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा-अर्चना की। इसके बाद एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर दिवाली की शुभकामनाएं दीं। बाजारों में खरीदारी पूरी करने के बाद लोग घरों की ओर लौटे तो सड़कों पर भी त्योहार की रौनक नजर आई।
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बांसी कस्बे में भी दिवाली का उल्लास देखते ही बना। घरों की छतों और आंगन में दीप जलाए गए। बच्चों ने रंग-बिरंगी आतिशबाजी की तो युवाओं ने दोस्तों और परिचितों के साथ त्योहार की खुशियां साझा कीं। डुमरियागंज में बाजार से लेकर मोहल्लों तक रोशनी का माहौल रहा। परिवारों में पूजन के बाद मिठाई बांटने और परिचितों के घर जाकर शुभकामनाएं देने का सिलसिला देर रात तक चलता रहा। इटवा और शोहरतगढ़ कस्बों में भी लोगों ने परंपरागत तरीके से दिवाली मनाई। ग्रामीण क्षेत्रों में घरों के बाहर मिट्टी के दीप जलाकर लोगों ने पर्व की खुशियां साझा कीं।
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नवविवाहितों की पहली दिवाली पर दिखा खास उत्साह
कई परिवारों में नवविवाहितों की पहली दिवाली को लेकर विशेष उत्साह रहा। घरों को सजाने से लेकर पूजन और मिठाइयां बांटने तक की तैयारियों में परिवार के सभी सदस्य जुटे रहे। बच्चों और युवाओं में भी आतिशबाजी को लेकर खासा उत्साह दिखाई दिया। लोगों ने परिवार और परिचितों के साथ समय बिताकर त्योहार की खुशियां मनाईं।


जरूरतमंदों के बीच बांटी मिठाइयां और उपहार
दिवाली की खुशियों में जरूरतमंद परिवारों को भी शामिल किया गया। जिले के विभिन्न स्थानों पर सामाजिक संगठनों और समाजसेवियों ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बीच मिठाइयां और उपहार वितरित किए। उपहार और मिठाइयां पाकर बच्चों के चेहरों पर मुस्कान दिखाई दी। कई लोगों ने जरूरतमंदों के घर पहुंचकर उन्हें दिवाली की शुभकामनाएं दीं। इस तरह जिले में दीपों की रोशनी के साथ आपसी मेलजोल, अपनत्व और खुशियां बांटने का संदेश भी देखने को मिला।
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