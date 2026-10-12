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सिद्वार्थनगर: सिसवा बुजुर्ग के दुर्गा मंदिर में देवी गीतों पर झूमे श्रद्धालु

अनुराग रंजन

Updated Mon, 12 Oct 2026 05:44 PM IST Updated Mon, 12 Oct 2026 05:44 PM IST







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सिद्धार्थनगर के जोगिया कोतवाली क्षेत्र के सिसवा बुजुर्ग स्थित दुर्गा मंदिर में शारदीय नवरात्र के अवसर पर भजन-कीर्तन का आयोजन किया जा रहा है। नवरात्र के पहले दिन रविवार रात गांव की कीर्तन मंडली ने गणपति वंदना के साथ देवी गीत प्रस्तुत किए। ... और पढ़ें

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