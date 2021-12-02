विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

इटवा। नगर पंचायत इटवा के सभागार में शुक्रवार को मतदाता जोड़ो अभियान को लेकर भाजपा की बैठक हुई। इसमें पात्र मतदाताओं का नाम सूची में शामिल कराने पर जोर दिया गया। जिलाध्यक्ष दीपक मौर्य ने कार्यकर्ताओं से मतदाता पुनरीक्षण अभियान को गंभीरता से लेते हुए अपने-अपने बूथों पर सक्रिय रहने की अपील की।उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम जुड़वाने से वंचित न रहे। इसके लिए कार्यकर्ता घर-घर जाकर लोगों को जागरूक करें और नए मतदाताओं का नाम सूची में शामिल कराने में सहयोग करें।पूर्व मंत्री डॉ. सतीश द्विवेदी ने कहा कि मतदाता सूची का शुद्ध और अद्यतन होना लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती के लिए जरूरी है। कार्यकर्ता अपने बूथों पर ऐसे लोगों को चिह्नित करें, जिनका नाम अभी तक मतदाता सूची में दर्ज नहीं है। निर्धारित प्रक्रिया के तहत उनका नाम जुड़वाने में सहयोग करें।बैठक की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष कन्हैया विश्वकर्मा ने की और संचालन जिला उपाध्यक्ष कृष्णा मिश्रा ने किया। इस दौरान आशीष शुक्ला, स्वामीनाथ मौर्य, अमित दुबे सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।