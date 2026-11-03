सिद्धार्थनगर: दिवाली और धनतेरस को लेकर पीस कमेटी की बैठक

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सिद्धार्थनगर के बांसी कोतवाली परिसर में सोमवार को दिवाली और धनतेरस पर्व को देखते हुए पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। इसमें मूर्ति स्थापना से जुड़े लोग, डीजे संचालक और अन्य लोग शामिल हुए। पुलिस अधिकारियों ने शासन की ओर से जारी दिशा-निर्देशों की जानकारी दी और सभी से आपसी सौहार्द के साथ शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने की अपील की।

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