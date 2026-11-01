सिद्धार्थनगर: सेमरहना में श्रीराम कथा सुनने उमड़े श्रद्धालु

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मिठवल ब्लॉक के सेमरहना गांव में चल रही सात दिवसीय श्रीराम कथा में रविवार को वृंदावन के कथावाचक विजय कौशल जी महाराज के प्रवचन सुनने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। महाराज ने नारद मोह, भगवान श्रीराम के जन्म और श्रीकृष्ण-सुदामा प्रसंगों के माध्यम से अहंकार त्यागने, भक्ति और गुरु के प्रति समर्पण का संदेश दिया। कथा के दौरान श्रद्धालु भक्ति भाव में डूबे रहे।

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