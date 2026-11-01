नेपाल: भारी बर्फबारी के बीच छह भारतीय पर्यटक लापता, तलाश के लिए मांगा हेलीकॉप्टर

नेपाल के डोल्पा जिले में भारी हिमपात के बीच दो महिलाओं समेत छह भारतीय पर्यटक लापता हो गए हैं। सभी पर्यटक शे-फोक्सुंडो झील की ओर लौटते समय नुमला और वागला पास के बीच बर्फ में फंस गए हैं। पर्यटकों की तलाश के लिए प्रशासन ने हेलीकॉप्टर मांगा है, जबकि नेपाली सेना को भी बचाव अभियान में लगाया गया है।

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नेपाल से मिली जानकारी के अनुसार, पर्यटक डोल्पो बुद्ध गांवपालिका से शे-फोक्सुंडो झील की ओर लौट रहे थे। इसी दौरान वे भारी बर्फबारी की चपेट में आ गए। शे-फोक्सुंडो गांवपालिका के वार्ड नंबर चार और आठ के बीच स्थित नुमला पास तथा वागला पास क्षेत्र से उनका संपर्क टूट गया। बंगाल की खाड़ी में विकसित चक्रवात ''अर्नब'' के प्रभाव से हिमालयी क्षेत्र में लगातार हिमपात हो रहा है। ऐसे में पर्यटकों के बर्फ में फंसने की आशंका जताई जा रही है।

स्थानीय गाइडों के अनुसार, खराब मौसम और भारी बर्फबारी के कारण पहाड़ी दर्रों को पार करना मुश्किल था। पर्यटकों को स्थानीय लोगों ने भी मौसम की स्थिति और रास्ते में बर्फ जमने के खतरे के बारे में चेतावनी दी थी। इसके बावजूद वे दुर्गम क्षेत्र की ओर बढ़ गए। वापस लौटते समय उनके बर्फ में फंसने की आशंका है।

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डोल्पा की प्रमुख जिला अधिकारी (सीडीओ) जुनु हमाल ने बताया कि पर्यटक धोबाट से फोक्सुंडो झील की ओर लौट रहे थे। स्थानीय लोगों ने उन्हें प्रतिकूल मौसम और रास्ते में बर्फ जमने के खतरे की जानकारी दी थी, लेकिन वे आगे बढ़ गए। इसके बाद से उनसे संपर्क नहीं हो पाया है।शे-फोक्सुंडो गांवपालिका के अध्यक्ष धावा सम्दुक गुरूंग के अनुसार, वार्ड नंबर चार और आठ के बीच स्थित दोनों पहाड़ी दर्रों में मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध नहीं है। संचार सुविधा नहीं होने के कारण पर्यटकों की मौजूदा स्थिति का पता लगाने में परेशानी हो रही है।