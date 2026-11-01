सिद्धार्थनगर: जिंदा बुजुर्ग को कागजों में मृत दिखाकर बंद की वृद्धावस्था पेंशन

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सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज ब्लॉक के बसडीलिया गांव में नूरुल हसन को कागजों में मृत दिखाकर वृद्धावस्था पेंशन बंद कर दी गई। मार्च से पेंशन नहीं मिलने के कारण उन्हें दवा-इलाज और रोजमर्रा के खर्चों में परेशानी हो रही है। बीडीओ ओमप्रकाश गुप्ता ने मामले की जांच कर दोषी सचिव के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया है।

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