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शामली: दिल्ली प्रदर्शन से पहले इकरा हसन को पुलिस ने हिरासत में लिया

Mohd Mustakim

Updated Tue, 29 Sep 2026 07:28 PM IST Updated Tue, 29 Sep 2026 07:28 PM IST







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दिल्ली में मस्जिद के मुद्दे पर सोमवार को प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इसमें शामिल होने के लिए कैराना से सपा सांसद इकरा हसन भी कार्यकर्ताओं के साथ जा रही थीं। दिल्ली में पुलिस ने हिरासत में ले लिया। ... और पढ़ें

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