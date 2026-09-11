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डॉक्टर साहब, बकरे को सांप ने डस लिया... मरीज को छोड़कर पहले इसका इलाज कर दो, सीएचसी में बकरा लेकर पहुंचा युवक

Dimple Sirohi

Updated Fri, 11 Sep 2026 05:46 PM IST Updated Fri, 11 Sep 2026 05:46 PM IST







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शामली सीएचसी में एक युवक सांप के डसे बकरे को लेकर पहुंच गया। उसने चिकित्सक से मरीजों को छोड़कर पहले बकरे को एंटी स्नेक वेनम देने की गुहार लगाई। डॉक्टर ने पशु चिकित्सालय भेज दिया। ... और पढ़ें

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