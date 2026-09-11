शामली: सीएचसी में बकरा लेकर पहुंचा युवक, बोला- डॉक्टर साहब मरीज को छोड़िए, पहले इसे एंटी स्नेक वेनम लगा दीजिए

शामली में शुक्रवार को एक रोचक मामला सामने आया। शहर के सलेक विहार निवासी उजेफा सांप के डसे बकरे को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंच गया। युवक ने चिकित्सक से गुहार लगाई कि पहले उसके बकरे का इलाज कर दिया जाए और उसे एंटी स्नेक वेनम लगा दिया जाए। युवक की बात सुनकर चिकित्सक और कर्मचारी हैरान रह गए।

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खेत में बकरे को सांप ने डसा

उजेफा ने बताया कि शुक्रवार को वह अपने बकरे को टपराना गांव स्थित खेत पर लेकर गया था। वहां पार्किंग में बकरे को सांप ने डस लिया। बकरे की हालत बिगड़ती देख वह उसे उपचार के लिए पशु चिकित्सालय लेकर पहुंचा। विज्ञापन



उजेफा का कहना है कि वहां मौजूद कर्मचारियों ने उसे बताया कि सांप के डसने का टीका सीएचसी शामली में लगाया जाता है। इसके बाद वह बकरे को लेकर सीएचसी पहुंच गया। उजेफा ने बताया कि शुक्रवार को वह अपने बकरे को टपराना गांव स्थित खेत पर लेकर गया था। वहां पार्किंग में बकरे को सांप ने डस लिया। बकरे की हालत बिगड़ती देख वह उसे उपचार के लिए पशु चिकित्सालय लेकर पहुंचा।उजेफा का कहना है कि वहां मौजूद कर्मचारियों ने उसे बताया कि सांप के डसने का टीका सीएचसी शामली में लगाया जाता है। इसके बाद वह बकरे को लेकर सीएचसी पहुंच गया।

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