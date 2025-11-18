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Meerut News Today Live: मेरठ और आसपास की ताजा और अहम खबरें, पढ़ें 11 सितम्बर को आपके शहर में क्या हुआ

Fri, 11 Sep 2026 01:30 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Fri, 11 Sep 2026 01:30 AM IST
खास बातें

उत्तर प्रदेश के मेरठ से जुड़ी आज - 11-09-2026 - की मुख्य और ताजा खबरें जानने के लिए हमारे लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें। इस ब्लॉग के जरिए आपको शहर और उसके आस-पास की बड़ी खबरों के अलावा अलग-अलग स्थानों पर होने वाले घटनाक्रमों के बारे में भी जानने को मिलेगा, तो जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ।

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Meerut News Live Updates: Latest Breaking Meerut Crime, Shiksha, Politics, Sports News Today in Hindi

लाइव अपडेट

01:20 AM, 11-Sep-2026

Baghpat News: डौलचा में बंदरों का आतंक, 15 लोगों को काटकर घायल किया

Monkeys create panic in Doulcha, injuring 15 people by biting them. और पढ़ें
01:20 AM, 11-Sep-2026

Baghpat News: कोतवाली में निरीक्षण करते हुए एएसपी को बंदर ने काटा

ASP bitten by monkey while inspecting police station और पढ़ें
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01:19 AM, 11-Sep-2026

Baghpat News: क्रिटिकल केयर यूनिट का देरी से निर्माण, कार्यदायी संस्था पर लगेगा जुर्माना

Delay in construction of critical care unit, penalty to be imposed on the executing agency और पढ़ें
01:19 AM, 11-Sep-2026

Baghpat News: गढ़ी कलंजरी में लंपी से दो गोवंश की मौत, 25 से अधिक बीमार

Two cattle died due to lumpy in Garhi Kalanjari, more than 25 fell ill. और पढ़ें
01:18 AM, 11-Sep-2026

Baghpat News: एक साथ उठा पिता-पुत्री का जनाजा, आर्थिक मदद की मांग उठाई

Father and daughter's funeral procession was taken out together, and a demand was raised for financial assistance. और पढ़ें
01:18 AM, 11-Sep-2026

Baghpat News: निजीकरण के विरोध में रोडवेज कर्मचारियों ने जन जागरण कार्यक्रम किया

Roadways employees organised a public awareness programme to protest against privatisation. और पढ़ें
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01:16 AM, 11-Sep-2026

Baghpat News: रमाला मिल में किसानों को मिलेंगी बैंकिंग सुविधाएं

Farmers will get banking facilities in Ramala Mill और पढ़ें
01:13 AM, 11-Sep-2026

Saharanpur News: जिले में हाई अलर्ट, पुलिस फोर्स तैनात, संवेदनशील क्षेत्रों में बढ़ाई निगरानी

High alert in the district; police force deployed; surveillance stepped up in sensitive areas. और पढ़ें
01:12 AM, 11-Sep-2026

मस्जिद टूटने से दिक्कत है तो पाकिस्तान-बांग्लादेश चले जाइए : महामंडलेश्वर

If the demolition of the mosque bothers you, go to Pakistan or Bangladesh: Mahamandaleshwar.
If the demolition of the mosque bothers you, go to Pakistan or Bangladesh: Mahamandaleshwar. और पढ़ें
01:11 AM, 11-Sep-2026

Saharanpur News: 11 हजार की नौकरी, पांच मकान और लग्जरी गाड़ियों की जांच शुरू

Investigation launched into a job paying 11,000, five houses, and luxry cars. और पढ़ें
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