मेरठ: सकौती टांडा में दिल्ली-हरिद्वार एक्सप्रेस का ठहराव शुरू, प्रायोगिक आधार पर मिली मंजूरी

दिल्ली जाने वाली ट्रेन शाम 7:46 बजे पहुंचेगी

रेलवे के निर्धारित समय के अनुसार 14303 दिल्ली-हरिद्वार एक्सप्रेस शाम 7:46 बजे सकौती टांडा स्टेशन पहुंचेगी और एक मिनट बाद 7:47 बजे रवाना होगी। वहीं, 14304 हरिद्वार-दिल्ली एक्सप्रेस दोपहर 12:15 बजे सकौती टांडा पहुंचेगी और 12:16 बजे प्रस्थान करेगी। यह व्यवस्था शुक्रवार से प्रभावी हो गई है।



विद्यार्थियों और व्यापारियों को होगा लाभ

ट्रेन के ठहराव से सकौती टांडा, सकौती और आसपास के गांवों के यात्रियों को दिल्ली, हरिद्वार समेत मार्ग में पड़ने वाले प्रमुख शहरों तक आने-जाने में सुविधा मिलेगी। विद्यार्थियों, व्यापारियों, नौकरीपेशा लोगों और श्रद्धालुओं को इसका विशेष लाभ मिलने की उम्मीद है।



पांच महीने में होगी समीक्षा

उत्तर रेलवे ने इस ठहराव को प्रायोगिक आधार पर मंजूरी दी है। रेलवे की ओर से टिकट बिक्री की समीक्षा कर पांच महीने के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। ट्रेन का ठहराव शुरू होने पर स्थानीय लोगों ने पंडित सुनील भराला का आभार जताया और इसे क्षेत्र के लिए बड़ी सुविधा बताया।