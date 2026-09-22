शामली में स्कूली छात्रों के दो गुटों में मारपीट, लात-घूंसों और बेल्ट से किया हमला

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शामली के दिल्ली बस स्टैंड पर मंगलवार को स्कूली छात्रों के दो गुटों में किसी बात को लेकर मारपीट हो गई। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर लात-घूंसों और बेल्ट से हमला किया। मारपीट में एक छात्र के सिर में चोट लगने की बात सामने आई है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि मामले की जांच कराई जा रही है।

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