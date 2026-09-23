फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shamli News ›   Number of patients suffering from body aches and sciatica rises due to the change in weather.

Shamli News: मौसम में बदलाव से बदन दर्द और साइटिका के बढ़े मरीज

Wed, 23 Sep 2026 02:01 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली Updated Wed, 23 Sep 2026 02:01 AM IST
विज्ञापन
Number of patients suffering from body aches and sciatica rises due to the change in weather.
शामली। मौसम में आ रहे बदलाव का असर लोगों की सेहत पर भी पड़ रहा है। इस मौसम में शरीर में दर्द के साथ साइटिका की शिकायतें भी बढ़ रही है। जिला अस्पताल की ओपीडी में रोजाना 40 से 50 मरीज पहुंच रहे हैं। चिकित्सक मरीजों को दवा देने के साथ सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं।
विज्ञापन

जिला अस्पताल के हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. राघव अग्रवाल ने बताया कि ओपीडी में 250 के आसपास हड्डी संबंधी रोगों से पीड़ित मरीजों में 40-50 मरीज साइटिका के दर्द की समस्या लेकर लेकर आ रहे हैं। इसमें मरीजों को पैर में तेज दर्द के साथ जलन, झनझनाहट या सुन्नपन महसूस होता है। कई मामलों में पैर में कमजोरी की शिकायत होती है। उन्होंने बताया कि लंबे समय तक गलत मुद्रा में बैठना, ठंड के संपर्क में रहना और शारीरिक गतिविधियों की कमी से यह समस्या बढ़ सकती है।
विज्ञापन

हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. रामनिवास ने बताया कि रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में खिंचाव या दबाव पड़ने से साइटिका की समस्या होने का खतरा रहता है। इसमें दर्द कमर के निचले हिस्से से पैर तक पहुंच सकता है। इस तरह के दर्द को नजरअंदाज न करके चिकित्सक की सलाह से दवा लेनी चाहिए। आयरन और विटामिन बी-12 युक्त संतुलित भोजन लेना चाहिए।
विज्ञापन
विज्ञापन

इस तरह से आ रहे केस
शामली निवासी 48 वर्षीय सुमित ने बताया कि कुछ दिनों से कमर के निचले हिस्से से लेकर एक पैर में तेज दर्द और झनझनाहट की समस्या बनी है। शुरुआत में उन्होंने इसे सामान्य बदन दर्द समझकर घरेलू उपाय किए, लेकिन दर्द बढ़ने पर जिला अस्पताल में चिकित्सक ने साइटिका से संबंधित समस्या बताई।

झिंझाना निवासी 40 वर्षीय पूनम ने बताया कि लंबे समय तक बैठने और उठने के दौरान दर्द अधिक महसूस होता है। पैर में सुन्नपन और झनझनाहट होती हैप्आ चिकित्सक ने साइटिका का दर्द बताते हुए आराम करने के साथ ही दवा दी है।
ये बरतें सावधानी
लंबे समय तक एक ही स्थिति में बैठने से बचें।
बैठते समय कमर को उचित सहारा दें।
लगातार कई घंटे बैठने के बजाय बीच-बीच में उठकर हल्की गतिविधि करें।
भारी सामान अचानक उठाने से बचें।
नियमित रूप से हल्की कसरत और शरीर को सक्रिय रखें
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed