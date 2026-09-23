Shamli News: सिटी में आज

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जैन स्थानक शामली में नरेश मुनि महाराज के प्रवचन सुबह 8 बजे से।

दक्षलक्षण पर्व



जलालाबाद के पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर में दक्षलक्षण पर्व के आठवां दिन प्रवचन सुबह 10 बजे से।



कांधला के जैन मंदिर में दक्षलक्षण पर्व के आठवां दिन प्रवचन कार्यक्रम सुबह 10 बजे से।

बैडमिंटन प्रतियोगिता

शहर के वीवी पीजी कॉलेज में अंतर महाविद्यालय बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन सुबह 10 बजे से।

शिविर

शहर के हिंदू कन्या इंटर कॉलेज में स्काउट-गाइड शिविर का समापन सुबह 10 बजे से।

धरना

गन्ना समिति शामली परिसर में गन्ना भुगतान के ब्याज दिलाने की मांग को लेकर किसानों का धरना-प्रदर्शन का 17वां दिन दोपहर 2 बजे से।

प्रवचन