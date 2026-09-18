{"_id":"6aad2e3f16a29950e409c324","slug":"video-villager-strangled-to-death-in-sadapur-in-shahjahanpur-2026-09-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"शाहजहांपुर: सदापुर में ग्रामीण की गर्दन दबाकर हत्या","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शाहजहांपुर में गांव सदापुर में बृहस्पतिवार को विवाद के दौरान रामकृपाल (49) की गर्दन दबाकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। मामले की जांच की जा रही है। गांव निवासी सोबरन और उसके भाई शिवसरन ने पेड़ बेचे थे। पेड़ बिक्री के रुपये मिलने के बाद शिवसरन ने कहा था कि अब वह चैन की नींद सोएंगे। यह बात किसी ने सोबरन को बताई और कहा कि शिवसरन ने यह बात रामकृपाल के भाई ओमप्रकाश उर्फ नन्हें के सामने कही थी। इस पर सोबरन ओमप्रकाश को बुलाकर शिवसरन की बात की पुष्टि करने पहुंचा। बातचीत के दौरान विवाद हो गया। आरोप है कि सोबरन ने ओमप्रकाश को थप्पड़ मार दिए। भाई को पिटता देखकर रामकृपाल मौके पर पहुंचे। आरोप है कि सोबरन ने रामकृपाल की गर्दन अपनी बगल में दबा ली और काफी देर तक नहीं छोड़ा। इससे रामकृपाल बेहोश होकर गिर पड़े।

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