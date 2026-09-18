शाहजहांपुर: पेड़ बेचने के बाद रुपये को लेकर विवाद, भाई को बचाने पहुंचे रामकृपाल; गर्दन दबाने से गई जान
संवाद न्यूज एजेंसी, पुवायां (शाहजहांपुर) Published by: Rahul Kumar Tiwari Updated Fri, 18 Sep 2026 05:54 PM IST
सार
शाहजहांपुर के सदापुर गांव में पेड़ बिक्री के रुपये को लेकर हुए विवाद में रामकृपाल (49) की गर्दन दबाने से मौत हो गई। भाई को पिटता देख वह बीच-बचाव करने पहुंचे थे। पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर जांच शुरू की है।
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विस्तार
शाहजहांपुर में गांव सदापुर में बृहस्पतिवार को विवाद के दौरान रामकृपाल (49) की गर्दन दबाकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। मामले की जांच की जा रही है।
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गांव निवासी सोबरन और उसके भाई शिवसरन ने पेड़ बेचे थे। पेड़ बिक्री के रुपये मिलने के बाद शिवसरन ने कहा था कि अब वह चैन की नींद सोएंगे। यह बात किसी ने सोबरन को बताई और कहा कि शिवसरन ने यह बात रामकृपाल के भाई ओमप्रकाश उर्फ नन्हें के सामने कही थी।
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इस पर सोबरन ओमप्रकाश को बुलाकर शिवसरन की बात की पुष्टि करने पहुंचा। बातचीत के दौरान विवाद हो गया। आरोप है कि सोबरन ने ओमप्रकाश को थप्पड़ मार दिए। भाई को पिटता देखकर रामकृपाल मौके पर पहुंचे। आरोप है कि सोबरन ने रामकृपाल की गर्दन अपनी बगल में दबा ली और काफी देर तक नहीं छोड़ा। इससे रामकृपाल बेहोश होकर गिर पड़े।
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इसी दौरान गांव निवासी बालकराम की ओर से पालतू कुत्ते के काटने की शिकायत आईजीआरएस पर की गई थी। शिकायत की जांच के लिए दो सिपाही गांव पहुंचे थे। विवाद की जानकारी होने पर सिपाही भी मौके पर पहुंच गए और रामकृपाल को सीएचसी ले गए, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। सीओ प्रवीण मलिक ने बताया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के आधार पर मौत का कारण स्पष्ट होगा। मामले की जांच की जा रही है।