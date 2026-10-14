{"_id":"6acf72620990ee9c840b2a7f","slug":"video-university-won-the-trophy-in-the-volleyball-competition-by-defeating-gf-college-2026-10-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"शाहजहांपुर: वालीबॉल प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय ने जीएफ कॉलेज को हराकर जीती ट्रॉफी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शाहजहांपुर के जीएफ कॉलेज के मैदान पर बुधवार को स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय की ओर से आवंटित अंतरमहाविद्यालय वालीबॉल प्रतियोगिता-सह-चयन ट्रायल 2026-27 आयोजित किया गया। इसमें स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय की टीम ने जीएफ कॉलेज को सीधे दो सेटों में हराकर ट्रॉफी अपने नाम की। मुकाबले में स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीएफ कॉलेज को 25-16 और 25-15 से पराजित किया। दोनों सेट जीतकर विश्वविद्यालय की टीम ने खिताब हासिल किया। इससे पहले प्रतियोगिता का उद्घाटन कॉलेज के प्राचार्य प्रो. मोहसिन हसन खां ने किया। उन्होंने विजेता और उप विजेता टीम को सम्मानित भी किया। क्रीड़ा सचिव डॉ. मोहम्मद शोएब, उपक्रीड़ा सचिव डॉ. मोहम्मद काशिफ नईम, क्रीड़ा संरक्षक प्रो. फैयाज अहमद, टीम मैनेजर डॉ. निजामुद्दीन खान, पर्यवेक्षक डॉ. संदीप अवस्थी, विशेषज्ञ हिमांशु गुप्ता, मैच रेफरी नफीस खान व आशीष का योगदान रहा। संचालन डॉ. मंसूर अहमद सिद्दीकी ने किया। अंत में डॉ. मोहम्मद शोएब ने आभार व्यक्त किया।

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