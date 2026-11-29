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संवाद न्यूज एजेंसीशाहजहांपुर। विकासखंड ददरौल की ब्लॉक स्तरीय बेसिक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता में छात्र-छात्राओं ने विभिन्न खेल स्पर्धाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।माधव राव सिंधिया पब्लिक स्कूल के मैदान पर आयोजित प्रतियोगिता में उच्च प्राथमिक विद्यालय मौजमपुर की छात्राओं ने मां सरस्वती की वंदना प्रस्तुत की। मुख्य अतिथि सांसद अरुण सागर ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। खंड शिक्षा अधिकारी सुनील कुमार शर्मा ने बच्चों को खेल भावना के साथ प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रेरित किया।कबड्डी के जूनियर बालक वर्ग में प्राथमिक विद्यालय गंधार की टीम प्रथम और इकनौरा की टीम द्वितीय रही। बालिका वर्ग में गंधार ने पहला और बकिया ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। 100 मीटर दौड़ में शाहवेगपुर के जशनदीप प्रथम रहे। योग प्रतियोगिता में अकर्रारसूलपुर की टीम ने बाजी मारी। प्रीति मिश्रा के संचालन में हुए आयोजन में डॉ. विनय कुमार भट्ट, रोहित सक्सेना आदि मौजूद रहे।खेलकूद में बच्चों ने दिखाई प्रतिभाबंडा। ब्लॉक स्तरीय परिषदीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन एक निजी स्कूल में किया गया। इसमें छात्र-छात्राओं ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। मुख्य अतिथि पुवायां विधायक चेतराम पासी और विद्यालय प्रबंधक महेंद्र सिंह ने दीप जलाकर शुभारंभ किया। बच्चों ने विभिन्न वर्गों में दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद, गोला फेंक, चक्का फेंक, खो-खो और कबड्डी प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा दिखाई। ब्लॉक प्रमुख ओमप्रकाश और बीईओ रमेशचंद्र चौधरी ने मेडल पहनाकर सम्मानित किया। संवाद